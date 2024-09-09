Bahçeli'den Narin Güran'ın Cinayeti Üzerine Sert Açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Üzerine Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yaptığı açıklamada, bu korkunç cinayetin failinin bir an önce adalet önüne çıkarılmasını istedi.

Narin Güran'ın Cinayeti Türkiye'yi Yakıyor

Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Bahçeli, "Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, cani veya canilerin bu vahşi cinayete yardım edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri ve en ağır bedeli ödemeleri gerekmektedir," ifadelerini kullandı.

19 gün süren aramalar sonucunda, Narin’in cansız bedenine ulaşıldığını belirten Bahçeli, bu durumun toplumda büyük bir üzüntü yarattığını vurguladı.

Kahraman Askerlere de Gündem Getirildi

Bahçeli, paylaşımında ayrıca, "Dün Tunceli Ovacık'ta bir askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen kahramanlarımıza Cenabıallah’tan rahmet diliyorum. Tedavisi süren kahramanımıza da acil şifalar temenni ediyorum," diyerek, başsağlığı diledi ve mekanlarının cennet olmasını istedi.