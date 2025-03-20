Bahçeli'den Nevruz Mesajı: Terörsüz Türkiye Vurgusu

Bahçeli'den Anlamlı Nevruz Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu yılki Nevruz Bayramı kapsamında yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye hedefine vurgu yaptı. Bahçeli, Türk milletinin tek yürek olması gerektiğini savunarak, geleceğe ve geçmişe olan sorumluluklarımızın önemine değindi.

Terörsüz Türkiye İçin Birlik Çağrısı

Bahçeli, terörsüz bir Türkiye olmanın, Nevruz Bayramı'na mühür vurması gerektiğinin altını çizerken; Türk milletinin geçmişin kutlu emanetlerine ortaklaşa sahip çıkacağını ifade etti. Bu önemli mesaj, milli birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik bir çağrı niteliği taşıyor.