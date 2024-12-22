Bahçeli'den Önemli Açıklama: İmralı Görüşmeleri ile Terörün Sonu Gelebilir

Bahçeli'ye Göre Terörün Sonu İmralı Görüşmeleri ile Gelebilir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı ile sağlanacak görüşmelerin terörün sona ermesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.
Bahçeli, "İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda, terörün bittiği, terör örgütün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır" ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, Türkiye'deki terör sorununun çözümünde atılacak adımların önemine dikkat çekerken, Bahçeli'nin siyasi duruşunu da net bir şekilde ortaya koydu.