DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.413.853,04 0,38%

Bahçeli'den Önemli Açıklama: İmralı Görüşmeleri ile Terörün Sonu Gelebilir

Bahçeli, İmralı ile görüşmelerin terörün sonlanması için şart olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 14:50
Bahçeli'den Önemli Açıklama: İmralı Görüşmeleri ile Terörün Sonu Gelebilir

Bahçeli'ye Göre Terörün Sonu İmralı Görüşmeleri ile Gelebilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı ile sağlanacak görüşmelerin terörün sona ermesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Bahçeli, "İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda, terörün bittiği, terör örgütün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Türkiye'deki terör sorununun çözümünde atılacak adımların önemine dikkat çekerken, Bahçeli'nin siyasi duruşunu da net bir şekilde ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Uçuruma Yuvarlanan Kamyonda 9 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
2
Karabağ Halılarına Özel Sergi İstanbul'da Sanatseverlerle Buluşuyor
3
Antalya'da İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarına Protesto Gösterisi
4
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 'CHP'nin Başarıları Üzerine Bir Şey İnşa Etmediğini Görüyoruz'
5
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Seçim Açıklaması: Yenileme Yok!
6
Çin, ABD'nin Tayvan'a 886 Milyon Dolarlık Silah Satışına Sert Tepki Gösterdi
7
Samsun'da Öldürülen Arzu Açıkgöz'ün Cenazesi Ordu'da Defnedildi

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı