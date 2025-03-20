Bahçeli'den PKK'ya Kongre Çağrısı: 'Fesih Tartışmalarına Son Noktayı Koyun'

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den PKK'ya Kongre Çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadelede önemli bir adım atarak PKK'ya 4 Mayıs 2025'te kongre toplayarak fesih kararı almasını istedi.

Nevruz Mesajı ve Barış Vurgusu

Bahçeli, yazılı açıklamasında, Türk milletinin 21 Mart'ta kutlanacak Nevruz'un etrafında kenetleneceğini vurguladı. Bu özel bayramın, milli varlık ve birliktelik simgesi olduğunu belirtti.

Nevruz'un sadece baharın habercisi değil, aynı zamanda milli kimliğin derin köklerini simgelediğini ifade eden Bahçeli, "Huzur, refah ve güvenliğimizin daha da pekişmesi gerektiğini" söyledi.

Fesih Kararının Önemi

Bahçeli, PKK'nın 27 Şubat İmralı çağrısını geciktirmemesi gerektiğini belirterek, fesih kararının sürüncemeye bırakılmasının beklenmedik komplikasyonlara yol açacağını vurguladı. "Bölücü terör örgütünün derhal karar alması gerekmektedir" ifadesini kullandı.

CHP'ye Yönelik Eleştiriler

Bahçeli, CHP'nin İstanbul Belediyesi üzerindeki baskısına dikkat çekerek, Cumhur İttifakı'nın bu duruma sonuna kadar direneceğini açıkladı. "CHP'nin karışıklık çıkarmaya yönelik eylemleri, hukukun işleyişini sakatlamak amacıyla yapılmaktadır" dedi.

Sükunet ve Saygı Çağrısı

Bahçeli, tüm siyasi gruplara sükunete davet ederken, Türk yargısının bağımsız ve tarafsız olduğunu vurguladı. "Konusu suç teşkil eden fiillerin bedeli en ağır şekilde ödenmelidir" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Bahçeli, Nevruz bayramını kutlayarak, birlik ve beraberliğin önemini yineledi.