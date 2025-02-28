Bahçeli'den Ramazan Mesajı: Birlik ve Dayanışma Vurgusu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ramazan Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan ayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne mutlu bizlere ki sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "On bir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı mübarek Ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam alemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan’ı "dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nuru" olarak tanımlayan Bahçeli, "Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamdolsun gelip çatmıştır. Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

Ramazan ayının manevi güzelliklerini ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde yaşamayı temenni eden Bahçeli, "Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden huzurlu bir yaşam sürmeliyiz." vurgusunu yaptı.

Bahçeli, ayrıca, "Salih amel, saf ve sahici ahlakın rehberliğinde, yurdumun baştan ayağa sükunet, suhulet ve kardeşlikle ihata edilmesi yegane dileğimdir." ifadesini kullandı. Son olarak, Aziz milletimiz ile Türk-İslam âleminin Ramazan ayını gönülden tebrik eden Bahçeli, duaların kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz etti ve "Hoş geldin ya şehr-i Ramazan." diyerek mesajını sonlandırdı.