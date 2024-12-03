Bahçeli'den Sahte Dolar Açıklaması: Türkiye'ye Yönelik Bir Operasyon

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Grup Toplantısında Konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddialarını kınadı. Bahçeli, "Bir anda tetiklenen panik ortamının, ticaretin belkemiği Kapalı Çarşı'ya kadar sirayet etmesi, döviz bürolarının alım-satım işlemlerini bıçak gibi kesmesi, bize göre Türkiye'ye yönelik bir operasyondur" ifadelerini kullandı.

Bütçe Görüşmeleri ve Ekonomik Durum

Bahçeli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinin tamamlandığını hatırlatarak, bütçe görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu'nda 9 Aralık'ta başlayacağını açıkladı.

MHP lideri, partisinin bütçe sürecinde Cumhur İttifakı'nın ahlaki ve siyasi ilkelerine uygun hareket edeceğini vurgulayarak, "Sataşmalara prim vermeden politik tasavvur ve tekliflerimizi anlatmanızı, hamasete itibar etmeden ülkemizin gerçeklerini ve hedeflerini aktarmanızı rica ediyorum" dedi.

Ekonomik Başarı ve Hedefler

Bütçenin sonuna kadar destekleneceğini belirten Bahçeli, Türkiye ekonomisinin 4 yıl boyunca kesintisiz 17 çeyrek boyunca büyüme performansı gösterdiğini ifade etti. Bahçeli, "Milli gelirimizin bu yıl sonunda 1 trilyon 330 milyar dolara ulaşması, kişi başına düşen gelirin 15 bin 500 dolar sınırını geçmesi önemli bir başarıdır" dedi.

Sahte Dolar İddialarına Cevap

Bahçeli, İstanbul'da basılan sahte dolarlara dikkat çekerek, bu durumun economic provoke için bir bahane olduğunu kaydetti. "Bir anda tetiklenen panik ortamı, Türkiye'ye yönelik bir operasyondur" diyen Bahçeli, sahte parayla anılmanın ülke için kabul edilemez olduğunu ifade etti.

FETÖ ile Mücadele Vurgusu

Bahçeli, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin planlarına karşı azami dikkat gösterilmesi gerektiğini belirterek, "FETÖ'cü alçakların, bölücü ve yıkıcı terör örgütleri yandaşlarının sosyal ve ekonomik ahlakı zehirleme teşebbüslerini engellemeliyiz" dedi.

Sonuç Olarak

Bahçeli, tüm vatandaşları ekonomik soğukkanlılığa davet ederek, "Ekonomik aktörleri sükunete ve birliğe davet ediyorum" dedi. MHP Genel Başkanı, sahte para iddialarının maksatlı bir şekilde yayıldığını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.