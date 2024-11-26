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Bahçeli'den Sarsıcı Açıklamalar: 'Kürt Kardeşlerimizi Sömürenler Kaybetmeye Mahkumdur'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda terörle mücadele ve Türk-Kürt kardeşliği üzerine önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:07
Bahçeli'den Sarsıcı Açıklamalar: 'Kürt Kardeşlerimizi Sömürenler Kaybetmeye Mahkumdur'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Vurucu Mesajlar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız" dedi. Bahçeli ayrıca, İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın bir an evvel yapılmasına yönelik çağrısını tekrarladı.

Bölgedeki Nifaka Dikkat Çekti

Bahçeli, "Bölgemizde her taşın altı nifakla tuzaklanmışken, küresel siyaset denklemi yeni baştan kuruluyorken, belirsiz ve bilinmez bir dünyanın kapıları gürültüyle açılıyorken, sessiz kalmak doğru değildir" ifadesini kullandı. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, ülkenin karşılaştığı zorlukları aşmak için birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

Terörizme Karşı Ortak Mücadele Çağrısı

Bahçeli, "Kürt kardeşlerimizi sömüren tüm bölücü ve terörist unsurlar kaybetmeye mahkumdur. Terörsüz bir Türkiye, huzurlu, müreffeh ve güvenli bir Türkiye demektir" diyerek, bu noktada Türk-Kürt kardeşliği üzerinde durdu. "Anımız bir, acımız bir, ahlakımız bir, geleceğimiz de birdir" diyerek birlik çağrısında bulundu.

Davutoğlu'na Sert Tepki

Ahmet Davutoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalara da tepki gösteren Bahçeli, "Davutoğlu’nun ifadeleri, ahlaki ve nesnel karşılığı olmayan talihsiz bir ifadedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki öncelik eşitliktir" şeklinde konuştu. "Kürdistan" ifadesini kullanmayı da eleştirerek, bu söylemin son derece sakıncalı olduğunu vurguladı.

CHP'ye Yüklenmeye Devam Etti

Bahçeli, muhalefetteki uyumsuzluğa dikkat çekerek, "Bu CHP’den bir halt olmaz" dedi. CHP Genel Başkanı’nın yaptığı açıklamaları eleştirirken, partinin mevcut durumunun çarpıklığına vurgu yaptı.

İleriye Dönük Vizyon

Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı'nın, "bu bayrak benim, bu vatan benim" diyerek bir arada duracakları bir birikime sahip olduklarını belirtti. "Biz hazırız, ayağımıza pranga vurmak isteyenleri ezip geçeceğiz" diyen Bahçeli, "Cumhuriyetimizi bağımsız, güçlü ve demokrasi ile gelecek hedefleriyle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Irak Türkmenlerine Destek Sözü

Bahçeli, Kerkük'teki nüfus sayımına da değinerek, orada yapılacak hileli girişimlerin kabul edilmeyeceğini ifade etti. "Kerkük Türk'tür, Irak Türkmenleri asla yalnız değildir" diyerek, Türkmenlerin haklarını koruma sözü verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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