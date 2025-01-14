Bahçeli'den Sert Açıklama: Fırat'ın Doğusu Darmadağın Edilmeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Fırat'ın Doğusuna Yönelik Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı son konuşmasında Fırat'ın doğusuna yönelik oldukça sert ifadeler kullandı. Bahçeli, "Bataklık nerede bulunuyorsa, özellikle Fırat'ın doğusunu meşru müdafaa ilkeleri gereğince darmadağın etmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet onurudur" şeklinde belirtti.

Bahçeli'nin bu açıklamaları, Türk siyasetinde güvenlik konularının gündemde kalmasına ve askeri operasyonlara olan desteğin arttığına işaret ediyor. MHP lideri, Fırat'ın doğusundaki tehditlerin ortadan kaldırılmasının önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için atılması gereken adımlara vurgu yaptı.