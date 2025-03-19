Bahçeli'den Sert Açıklama: 'Hukuki Tedbirleri Darbe Olarak Karalamak'

Bahçeli'den Çarpıcı Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hukuki tedbirlere yönelik eleştirileri sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, "Hukuki bir tedbiri darbe diyerek karalamak, hak arayışını sokağa taşırmaya hazırlık yapmak, cinnet geçirmiş, akıl ve ahlak seviyesini kaybetmiş bir siyasi yozluktur" ifadelerini kullandı.

Siyasi Yozlaşma Uyarısı

Bahçeli'nin bu açıklamaları, son dönemlerde artan siyasi tartışmaların merkezine hukukun dönüşü konusundaki hassasiyeti gündeme taşıdı. Bahçeli, bu tür söylemlerin toplumsal huzursuzluğa yol açabileceği uyarısında bulundu.