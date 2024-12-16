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Bahçeli'den Sert Açıklama: Siyonist Barbarlık Suriye'de İstila Girişimi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki Siyonist politikaları kınadı 'istila girişimi' dedi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:19
Bahçeli'den Sert Açıklama: Siyonist Barbarlık Suriye'de İstila Girişimi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Sert Çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye topraklarında yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Siyonist barbarlığın Suriye topraklarında yayılma politikası kabul edilemez bir istila girişimidir" ifadelerini kullanarak durumu eleştirdi.

İstila Girişimi Uyarısı

Bahçeli, bu tür girişimlerin bölgedeki istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekti. "Suriye, sadece bir ülke değil; aynı zamanda bölgesel barışın teminatıdır. Bu tür politikalar, yaratılan kaos ortamında halkları daha fazla mağdur etmekte" şeklinde konuştu.

Yapılan bu açıklamalar sonrasında, uluslararası arenada Suriye'deki duruma dair tartışmalar yeniden alevlendi. Bahçeli'nin bu sert sözleri, hem iç politikada hem de dış ilişkilerde önemli bir gündem maddesi olacağa benziyor.

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