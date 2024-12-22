Bahçeli'den Suriye'deki Terör Tehdidine Sert Tepki

Bahçeli: Suriye'de PKK/YPG'ye Yer Olmamalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki terör örgütlerini hedef alarak önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Suriye'de PKK/YPG'ye kesinlikle yer olmamalı, bu örgüt silahlarını Suriye'nin geçiş hükümetine devretmelidir. Tek bir terörist, sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır" ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele Vurgusu

Bahçeli, Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden her türlü terör faaliyetinin karşısında durulması gerektiğinin altını çizerken, PKK/YPG gibi unsurların Suriye'deki varlığının kabul edilemez olduğunu belirtti.