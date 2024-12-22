DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.419.197,97 0,22%

Bahçeli'den Suriye'deki Terör Tehdidine Sert Tepki

Bahçeli, Suriye'de PKK/YPG'nin varlığına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 14:43
Bahçeli'den Suriye'deki Terör Tehdidine Sert Tepki

Bahçeli: Suriye'de PKK/YPG'ye Yer Olmamalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki terör örgütlerini hedef alarak önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Suriye'de PKK/YPG'ye kesinlikle yer olmamalı, bu örgüt silahlarını Suriye'nin geçiş hükümetine devretmelidir. Tek bir terörist, sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır" ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadele Vurgusu

Bahçeli, Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden her türlü terör faaliyetinin karşısında durulması gerektiğinin altını çizerken, PKK/YPG gibi unsurların Suriye'deki varlığının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çığ Felaketi: Milli Judocu Emre Yazgan Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Muğla'da Ambulans Helikopter Kazası: Başkan Aras ve Milletvekili Özcan İncelemelerde Bulundu
3
Afrika Kültür Günü, Başkent Ankara'da Renklerle Kutlandı
4
İstanbul Barosu'na Soruşturma: PKK Üyeleri Övülüyor İddiası
5
Anadolu Ajansı, Deyrizor Askeri Havaalanı'nı Görüntüledi
6
Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 45,259'a Yükseldi

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı