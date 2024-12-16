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Bahçeli'den Suriye Mesajı: Terör Örgütlerine Hayat Hakkı Yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'ye yatırım yapan küresel aktörlere sert sözlerle yüklendi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:24
Bahçeli'den Suriye Mesajı: Terör Örgütlerine Hayat Hakkı Yok

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terör Uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'de yaşanan çatışmalar ve terörizm konusundaki görüşlerini açıkladı. Bahçeli, "Parçalanmış Suriye'ye yatırım yapan küresel ve bölgesel aktörlerin kukla olarak sahaya sürdüğü terör örgütlerine hayat hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

Terörizmle Mücadele Vurgusu

Bahçeli, Suriye'nin bütünlüğünün önemine dikkat çekerek, uluslararası aktörlerin bu topraklar üzerindeki hesaplarının terör gruplarını beslemek için yöntemler geliştirdiğine işaret etti. "Unutulmamalıdır ki, terörizmin kökü kurutulmadıkça, huzur ve güven ortamının sağlanması mümkün değildir" dedi.

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