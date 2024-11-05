Bahçeli'den Terör ile Mücadele Vurgusu: 'Sözümün Arkasındayım'

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında Konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, terörist başının söylediklerinin ivedilikle ortaya konulması gerektiğini, “Haydi DEM grubuna gelsin ve bunu teker teker söylesin” diyerek ifade etti.

Cumhuriyetin Yeni Yüzyılı

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz yılı geride kaldığını belirterek, gelecekteki hedeflerin önemine değindi. "Yeni yüzyılda, geçmişten gelen tecrübelerimizi, onca yıllık tecrübe ile geleceğe taşımak için çalışmalıyız" dedi.

Milletin Destekleri ve Birlik Mesajı

Bahçeli, milletin desteği olmadan hiçbir siyasi hedefin başarıya ulaşamayacağını vurguladı. "Milletimizin huzuru, refahı ve güvenliğinin her şeyden önce geldiğinin farkındayız," diyen Bahçeli, geçmiş yıllarda yapılan hataları unutmamak gerektiğini ifade etti.

Hilal ve Kardeşlik Vurgusu

Hilali birleştirici bir sembol olarak tanımlayan Bahçeli, Türk milletinin beraberliğine dikkat çekti. "Hilal, kardeşliğimizin ve ortak kaderimizin mesajıdır," diyerek, tüm vatandaşların birlikte hareket etmesi gerekliliğini dile getirdi.

Birlikte, Hilale Doğru Toplantıları

Bahçeli, "Bir ve Birlikte, Hilale Doğru Türkiye Toplantıları"nın 6'ncısını gerçekleştirdiklerini duyurarak, bu toplantıların milletin birlik ve beraberliğini güçlendirme amacı taşıdığını söyledi.

Türk ve Türkiye Yüzyılı

Bahçeli, Türk Yüzyılı'nın önemine de değinerek, "Zaman Türk ve Türkiye Yüzyılı zamanıdır," dedi. Gelecek dönem üzerindeki olumsuz haritaların yeniden çizileceğini ifade etti.

Kürtlerle Kardeşlik Mesajı

Bahçeli, Kürt kardeşlerimizle olan bağı pekiştirmenin önemini vurguladı. "Kürtlerle aramıza hiçbir mihrak giremez," ifadesiyle terör örgütü ile vatandaşlar arasındaki ayrımın net olduğunu tekrar belirtti.

Sonuç Olarak

Devlet Bahçeli, geleceğe dair güçlü mesajlar verirken, Türk halkının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, herkesin ortak paydada birleşmesi gerektiğini belirtti. "Sözümün arkasındayım ve tekliflerimde ısrarlıyım," diyerek konuşmasını sonlandırdı.