Bahçeli'den Terör Mesajı: 'Kardeşlik Kazanacak, Terör Kaybedecek!'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreni'nde, İmralı ile sağlanacak görüşmelerin terörün sona ermesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Bahçeli, 'İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır' dedi.

Terör Örgütü için Sona Gelindi

Bahçeli, terör örgütü için 'sona gelinmiştir' ifadesini kullanarak, 'Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak, terör ve bölücülük kaybedecektir' şeklinde konuştu.

Suriye İçin Türkiye'nin Rolü Vurgulandı

Suriye'deki iç çatışmaya değinen Bahçeli, 'Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin güvenliği açısından olmazsa olmaz önemdedir' ifadelerini kullandı. Bahçeli, Suriye'nin siyasi ve toprak birliğinin muhafazası gerektiğini söyleyerek, 'Suriye'nin geleceğine karar verecek Suriyelilerdir' dedi.

CHP ve Suriye Politikası Eleştirildi

Bahçeli, CHP Genel Başkanı'nı eleştirerek, 'Mertlikten ve millilikten nasibini almayan yarım adamdır' dedi. CHP'nin Suriye politikasıyla ilgili olarak, 'CHP'nin gayri milli ve gayri ahlaki siyasetinin başka türlü izahını yapmak hakikaten boşuna bir emek ve zaman israfıdır' yorumunu yaptı.

Kürtler ve Terörle Mücadele

Bahçeli, 'Kürtler kardeşimizdir. Terör örgütü iki cihan hasmımızdır' vurgusunu yaparak, Türkiye ve Suriye'deki Kürtlerin terörizmin ablukasına karşı bir uyanış içinde olduğunu ifade etti.

Barış ve Kazanım Vurgusu

Bahçeli, 'Türkiye ve Suriye kazanacak, emperyalizmin kaos planları kaybedecektir' diyerek, Türk-Kürt kardeşliğinin millet bünyesinde taçlanacağını belirtti.

Kudüs'ün Fethi Mesajı

Bahçeli, Filistin, Lübnan ve Suriye'de kalıcı barışın sağlanması gerektiğini vurgulayarak, 'Şam fethedilmişse Kudüs'ün fethi de yakındır' şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönemini ilk üç sırada tamamlayan öğrencilere Bahçeli tarafından sertifikaları verildi. Öğrenciler, Bahçeli'ye 'Elif' görseli ile sembolize edilen ödül takdim etti.