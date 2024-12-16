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Bahçeli'den Terör Mesajı: Suriye'den Terör Örgütleri Temizlenmeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'deki terör örgütlerinin temizlenmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:22
Bahçeli'den Terör Mesajı: Suriye'den Terör Örgütleri Temizlenmeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Sert Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergileyerek, Suriye'deki PKK/YPG'nin varlığının tahammül edilemeyecek bir durum olduğunu ifade etti. Bahçeli, "Terör örgütlerinin Suriye'den sökülüp atılmasından başka seçenek kalmamıştır" dedi.

Terörün Temizlenmesi Gerekiyor

Bahçeli, Suriye'deki terörist unsurların ülke güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtirken, "PKK/YPG'nin Suriye'de tutunması geldiğimiz bu aşamada muhal bir hayaldir" şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadelesini ve bölgedeki güvenlik politikasını yeniden gündeme taşıdı.

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