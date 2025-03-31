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Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı: Yeni Bir Siyasi Dönem Başlıyor

MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin barış ve huzurun kalıcı hale geleceği yeni bir döneme girdiğini vurgulayarak 'Terörsüz Türkiye' hedefinin önemini aktardı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:40
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' Çağrısı: Yeni Bir Siyasi Dönem Başlıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin, milli birliğin tahkim olduğu, barış ve huzurun kalıcılaşacağı bir döneme girdiğini belirtti. Ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal hayatın oluştuğunu ifade eden Bahçeli, "Herkese Türkiye'nin kutlu geleceğini birlikte inşa etme" çağrısında bulundu.

Bahçeli, Türkgün gazetesinde yayımlanan yazısında, "Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu aktararak, bu bağlamda kamuoyuna önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, İmralı'nın 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti aracılığıyla yaptığı, terör örgütü PKK'ya tüm bileşenleriyle silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısının tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. "Milletimiz umutlu bir bekleyiş içerisindedir. Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, yazısında siyasi ve toplumsal hayatın şekillenmesi için gereken kararlı tavrın önemine dikkat çekerek, dezenformasyonlara, tahriklere ve yalanlara kulak asmadan, toplumsal barışın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Siyasi aktörlerin kapsayıcı bir dil kullanması gerektiğini belirtti.

Türkiye İçin Yeni Fırsatlar

"Terörsüz Türkiye, demokrasinin daha güçlendiği bir Türkiye olacaktır. Yeni bir dünya düzeninin şekillendiği dönemde, bu gelişmeyi Türkiye için bir fırsata dönüştürmek mümkündür" diyen Bahçeli, barış ve huzurun inşasında herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Bahçeli, "Kullanılacak dilin devletimizin bekasından, milli birlik ve beraberlikten yana olması tahrikleri boşa çıkaracaktır" şeklinde konuşarak, toplumun her kesiminin kendisini ifade edebileceği bir yapı inşa etmenin önemini vurguladı.

Yeni Anayasa İle Geleceği Güvence Altına Almak

Bahçeli, Türkiye'nin daha demokratik, ekonomik ve sosyal olarak gelişmiş bir ülke olması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemli bir işlevi olarak, halkın iradesinin güvencesini vurguladı.

"Önemli olan, toplumun her kesiminin kendisini içinde bulacağına inandığı bir yapı inşa etmektir" diyen Bahçeli, toplumsal temsili genişletecek ve demokrasiyi güçlendirecek düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bahçeli, çağdaş dünyanın nimetlerinden tüm vatandaşların eşit şekilde faydalanmasını sağlamak için devletin şefkatinin her yere ulaşmasını, adaletin hakim olmasını hedeflediklerini ifade etti. Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu vatan benim, bu bayrak hepimizin, bu devlet benim" diyen herkesin değerli olduğunu dile getirdi.

Bahçeli son olarak, "Türk milleti, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu vatanda hiçbir sebebin ayrıştıramayacağı kadar kaynaşmıştır" diyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için herkesin sorumluluk sahibi olması gerektiğini ifade etti.

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