Bahçeli'den TÜSİAD'a Sert Tepki: 'Hukuksuz ve Antidemokratik Bir Savrulma'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TÜSİAD'ı hükümeti yıpratma çabasıyla suçlayarak sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 18:01
Bahçeli'den TÜSİAD'a Sert Tepki: 'Hukuksuz ve Antidemokratik Bir Savrulma'

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den TÜSİAD'a Sert Eleştiriler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜSİAD'ın hükümeti yıpratma ve muhalefeti destekleme amacı güden eylemlerini hukuksuz, antidemokratik ve gayriahlaki olarak nitelendirdi. Bahçeli, TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalara dikkat çekerek, "TÜSİAD'ın hükümeti devirme, değilse bile yıpratma; dahası muhalefete ön açma operasyonunun çatı kuruluşu haline dönüşmesi hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD'ın Geçmişi ve Güncel Tartışmalar

Bahçeli, TÜSİAD'ın kuruluşu olan 1971 yılından bu yana siyaseti yönlendirmek ve halk iradesini tahkir etmeye yönelik bir strateji izlediğini belirtti. Ayrıca, TÜSİAD'ın geçmişte hükümete karşı meydan okuduğu dönemlerin unutulmadığını vurguladı. Türkiye'nin demokratik standartlarının yüksek olduğunu belirten Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlüğü hakimdir" dedi.

CHP ve Muhalefet Partilerine Yönelik Eleştiriler

Bahçeli, muhalefet partilerinin TÜSİAD Başkanının açıklamalarına verdiği destekten de rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, "CHP ve diğer muhalefet partilerinin tavşan adayları gündemde tutması, siyasi ve ideolojik ahlaklarıyla tutarlılık gösterecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Sonuç

Bahçeli, Türkiye'deki siyasi düzene dair şeffaflık ve demokratik davranışlar beklediğini belirterek, "Saman altından su yürütme" döneminin kapandığını belirtti. TÜSİAD'ın hükümeti yıpratma çabalarının tehlikelerine dikkat çeken Bahçeli, "Buna aldanacak bir vicdan sahibi yoktur" dedi.

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