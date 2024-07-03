Bahçeli’den UEFA’ya sert tepki: "Merih Demiral'ın gol sevinci soruşturması yanlı ve yanlıştır!"

Maçta golleri kaydeden Merih Demiral’ın gol sevinci, UEFA tarafından soruşturma konusu oldu. Demiral’ın gol sevincinde Bozkurt işareti yapması, UEFA’nın dikkatini çekti ve bu sevinç nedeniyle soruşturma başlatıldı.



Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur,” dedi.

Bahçeli, UEFA’nın kararının maksatlı olduğunu ve son günlerde artan provokasyonların bir parçası olduğunu belirterek, “Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur,” tepkisini dile getirdi.