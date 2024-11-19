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Bahçeli'den Vurucu Açıklamalar: 'Cumhur İttifakı Türk Milletinin Özüdür'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın gücünü vurguladı ve düşmanlarına karşı kararlılığımızı ilan etti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:15
Bahçeli'den Vurucu Açıklamalar: 'Cumhur İttifakı Türk Milletinin Özüdür'

Bahçeli'den Keskin Mesajlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin özünü temsil ettiğini belirtti. Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türk milletinin özüdür." diyerek ittifakın önemine dikkat çekti.

Düşmanlara Karşı Kararlılık

Bahçeli, yedi düvelin, yani tüm düşman güçlerin, "topuyla tüfeğiyle üzerimize gelse bile ilke ve irademizden milim taviz vermedik, vermeyeceğiz" ifadesiyle bilge duruşlarını yineleyerek, Türk milletinin kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Bu açıklamalar, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik mesajıyla gündeme damgasını vurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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