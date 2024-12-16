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Bahçeli: Esad Rejiminin Karanlık Dönemi Kapanmıştır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Esad rejiminin sona erdiğini ve Baas ilkelliğinin tasfiye edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:17
Bahçeli: Esad Rejiminin Karanlık Dönemi Kapanmıştır

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kritik Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında Esad rejiminin karanlık günlerinin sona erdiğini söyledi. Bahçeli, "Baskıcı ve totaliter Esad rejiminin, zulüm ve zilletle iç içe geçen karanlık devri kapanmış, Baas ilkelliği geniş bir ittifakla tasfiye edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Esad Rejiminin Sona Ermesi

Bahçeli, konuşmasında Baas rejiminden kurtuluşun önemine vurgu yaparak, uluslararası ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini belirtti. Bu bağlamda, Esad'ın yönetiminin sona ermesinin bölgedeki istikrarı artıracağını dile getirdi.

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