Bahçeli: 'Grand Kartal Otel yangını bir cinayet, sorumlular hesap vermeli'

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve tensibiyle Devlet Denetleme Kurulu devreye acilen girerek çok yönlü inceleme ve soruşturmayı bir an evvel ikmal etsin." dedi.

Bahçeli, toplantıda yangında hayatını kaybedenleri anarak, "Türkiye büyük bir felaketle sarsıldı; 78 masum ve suçsuz insan hayatını kaybetti. Cenabı Allah'tan rahmet ve gufran niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Yangından etkilenen yaralılara acil şifa dileyen Bahçeli, "Yanlış ve yalan söylemler karşısında sessiz kalmak bu hassas dönemde mümkün değil. Ortada büyük bir acı varken siyasi dalaşmalar ve suçlamalar, insanlığımızdan utandıracak boyutlara ulaştı." dedi.

Yangında kaybedilen çocuklar için acı mesajlar

Bahçeli, yangında 36 çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "Evlatlarımızın evlerinde olması gerekirken, artık toprağın koynunda kefenleriyle yatmaları, hepimizin bir felaketi değil midir?" şeklinde konuştu.

MHP lideri, sönmüş ocaklar üzerinde kutuplaşma kurmanın ahlaksızlık olduğunu belirterek, "78 vatan evladının hesabını kim verecek?" dedi.

Sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı

Bahçeli, "Grand Kartal Otel yangınında sorumluluğu bulunan herkes, hukuk ve tarih önünde hesabını vermeli. Bu yangının faturası kimlere çıkacak?" diye sordu. Devlet Denetleme Kurulu'nun acilen devreye girmesi gerektiğini ifade ederek, "Otel sahibi ve ilgili diğer kurumlardan hesap sorulmalı." dedi.

Yangını, "bir cinayet" olarak tanımlayan Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı'nın sorumlulara bedel ödetecek güçlü bir iradeye sahip olduğunu belirtti.

Bahçeli, "Mide bulandıran ifadeleri medyaya yansıyan otel sahibinin suçu sabitken, bu durumu siyasi karambole dönüştürmek doğru değildir. İnsan hayatı ucuz değildir; dramları bir daha yaşamamak için görev alacağız." diyerek sorumluluk bilincinin önemini vurguladı.