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Bahçeli: "İsrail'e Yönelik Tüm Ticari İşlemler Sonlandırılmıştır"

Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İsrail ile ticareti 2 Mayıs 2024 itibarıyla sonlandırdıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:58
Bahçeli: "İsrail'e Yönelik Tüm Ticari İşlemler Sonlandırılmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Çarpıcı Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat faaliyetlerinin durdurulduğunu vurguladı. Bahçeli, "Tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesinin olmadığı açıkça meydandadır" dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Bahçeli, partisi ve milletle birlikte Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları kapsamında yaptıkları saha çalışmalarına dikkat çekerek, 15 bölge toplantısını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadığını açıkladı.

Konuşmasında, Türkiye'nin ulusal hedeflerine ulaşmak için bir arada durmanın önemine vurgu yaptı: "Bir ve birlikte hilale doğru yürüdükçe, ne hilalimizi gölgeleyebilirler ne de güneşimizi perdeleyebilirler".

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Tepki

Bahçeli, İsrail'in, Lübnan'a ateşkes önerisinin hemen ardından Beyrut'u havadan vurmasını eleştirerek, "Gazze'de yaşanan insani felaketler artarak devam ediyor. Bu durum, küresel hukukun ve adaletin iflasıdır" dedi.

Uluslararası toplumun sessizliğini eleştiren Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in Filistin halkının kaderini tayin hakkını destekleyen kararına atıfta bulundu: "170 ülke, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını onaylarken, 6 ülkenin ret oyu yalnızca onların zavallı yalnızlığıdır".

Adalet ve Zorunluluk

Bahçeli, İsrail'in durdurulması ve soykırım suçlularından hesap sorulması gerektiğini belirtirken, bunun insanlık onuru meselesi olduğuna işaret etti: "Türkiye'nin İsrail ile ilgili ticaret sayfasını kapattığını görmeyen bazı siyasetçiler var".

AB ve Ege Akdeniz Meselesi

Bahçeli, Avrupa Birliği'nin Türk egemenlik haklarını ihlal etmeye yönelik çabalarına dikkat çekerek, "Avrupa Birliği'nin Yunan tezlerine alet olması, Ege ve Akdeniz'deki barışa tahammülsüzlüktür" şeklinde konuştu.

Adil Bir Dünya İçin Türkiye'nin Rolü

Bahçeli, adil bir dünya kurulmasında Türkiye'nin önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. "Gazzeli, Kerküklü, Doğu Türkistanlı çocukların hayat standartları Londralı çocuklarla aynı seviyeye getirilmelidir. Bunu başaramazsak, söylediklerimiz sadece sözde kalacaktır" dedi.

Çocuklara Dikkat Çekti

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşanan trajik bir olayda hayatını kaybeden 5 çocuğu anımsatan Bahçeli, "Gelecek nesilleri konuşmalı ve dert etmeliyiz. Biz uzaklardaki çocukların hakkını konuştuğumuz kadar kendi çocuklarımız için de aynı hassasiyeti göstermeliyiz" dedi.

Türkiye'de çocukların açlık, yoksulluk ve psikolojik sorunlarla mücadele ettiğini belirten Bahçeli, devletin bu çocukları sahiplenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çocuklarımız ölmesin!" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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