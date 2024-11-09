Bahçeli Klasik Otomobiliyle Ankara'yı Gezdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Klasik Otomobiliyle Ankara'da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın cadde ve sokaklarında nostaljik bir yolculuk yaptı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, Bahçeli’nin Mercedes marka klasik otomobil ile neşeyle turlar attığı görüldü.

Atatürk’ün Sevdiği Şarkıyla Keyifli Anlar

Videolar, "Sayın Genel Başkanımız, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" notuyla paylaşıldı. Bu anlar, izleyenlerin büyük ilgisini çekti.

Öne Çıkan Detaylar

Bahçeli'nin otomobildeki detayları da dikkatlerden kaçmadı. Osmanlı tuğrası motifli ve adının yazılı olduğu anahtarlığı ile üzerinde 'B' harfi bulunan tespihi ilgiyle izlendi.