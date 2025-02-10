Bahçeli'nin Hacıbektaş Külliyesi İnşaatında İlerleme: Yüzde 60 Tamamlandı

Hacıbektaş'ta Bahçeli'nin Külliyesi İleri İlerliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki hibe ettiği arsa üzerinde başlayan Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı. Bir süredir inşaat çalışmaları devam eden külliye, Bala Mahallesi Dedebağ mevkisinde yaklaşık 6 dönümlük alanda iki katlı olarak inşa ediliyor.

İçinde Çok Amaçlı Alanlar Bulunacak

Külliye binası; çok amaçlı salonlar, yemekhane, misafirhane, kütüphane gibi çeşitli alanların yanı sıra, "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" üçlemesine atfen üç ayrı kapalı alana sahip olacak. Merkez alanında ise cemevi yer alacak.

İnşaatın Destekleyicileri

MHP Grup Başkanvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, 2 Eylül 2023'te temeli atılan bu önemli projede inşaat masraflarının büyük kısmını Bahçeli başta olmak üzere teşkilatlar ve belediyeler karşılıyor. Ayrıca, bakanlıklardan da destek sağlanıyor. Kılıç, projenin Alevi-Bektaşilik inancına sahip vatandaşlar için büyük bir önem arz ettiğini vurguladı.

Açılış Tarihi ve Hizmet Alanları

29 Ekim'de Hacıbektaşlı vatandaşlar ve tüm Alevi-Bektaşi topluluğuna hizmet vermek amacıyla inşaatın tamamlanıp açılışının yapılması planlanıyor. Ziyaretçilere konaklama, ilmi çalışmalar ve sosyal etkinlikler için geniş imkanlar sunulacak.

Bilim ve Kültür İçin Önemli Bir Alan

Kılıç, bu külliyenin Hacı Bektaş Veli'nin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "İlçede Türkiye'nin en büyük cemevinin olması bizler için önemli bir gelişme. Bilim adamlarının da burada ilmi çalışmalar yapmaları açısından büyük bir değer taşıyacak." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde hibe ettiği arsa üzerinde yükselen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'nin inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı. Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe ettiği arsada yükselen külliye, 12 ay boyunca hizmet verecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde hibe ettiği arsa üzerinde yükselen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'nin inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı. Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe ettiği arsada yükselen külliye, 12 ay boyunca hizmet verecek.