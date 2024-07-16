Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığı ziyareti gündem oldu! Özgür Özel'e MHP'den sert yanıt

DEVLET BAHÇELİ'NİN ZİYARETİNDEKİ KARE GÜNDEM OLDU



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret ettiği sırada çekilen bir fotoğraf, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Bahçeli'nin elini öptüğü anı ölümsüzleştiren kare, tartışmalara yol açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında bu fotoğraf üzerinden eleştirilerde bulundu. Özel, "Sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın, yanlış devletin eline sarılmışsın" diyerek, Özel Harekat Başkanı Karadeniz'e tepki gösterdi. Bu eleştiriler, Bahçeli'nin ziyaretindeki görüntünün siyasetin merkezine oturmasına neden oldu.



MHP'DEN SERT YANIT

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Büyükataman, "Terör örgütü sempatizanlarının elini öpmekten ar etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ artıklarının suflelerini Meclis kürsüsünde tekrarlayarak Genel Başkanımızı ve kahraman özel harekat polislerimizi hedefe koymaya çalışmıştır" dedi.

BÜYÜKATAMAN'DAN ÖZEL'E ELEŞTİRİ

Büyükataman, açıklamasında CHP Genel Başkanı Özel'i hedef alarak, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin, 'Devlet seri katil' diyenlere sahip çıkanlardan, 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyenlere kol kanat gerenlerden, 'Kimyasal silah kullandı' diyerek şanlı Türk askerine iftira atanlardan, terörün örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi yoktur" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Sekreteri, Özel Harekat polislerinin terör örgütlerinin korkulu rüyası olduğunu vurgularken, CHP'nin terörle mücadeledeki kararlılık ve başarılarından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Büyükataman, "Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır. Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP'ye yakışan bir tavırdır" diyerek sözlerini tamamladı.



ZİYARETİN ARDINDAN GELEN TEPKİLER

Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyareti, FETÖ'cü ve PKK'lı çevrelerin yanı sıra bazı medya kuruluşları ve CHP tarafından eleştirilere maruz kaldı. Bu eleştirilerin ardından MHP kanadından gelen açıklamalar, tartışmaların dozunu artırdı.

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları kapsamında Bahçeli'nin elini öpmesi, bu anlamlı günün önemine vurgu yaparken, siyasi eleştirilerin odağı haline geldi. Bahçeli'nin ziyaretinde, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anıldı, milletin birliği ve beraberliği vurgulandı.

