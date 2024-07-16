Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığı ziyareti gündem oldu! Özgür Özel'e MHP'den sert yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığı ziyareti sırasında çekilen bir fotoğraf gündem oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine yanıt, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan geldi. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 16.07.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 22:22
Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığı ziyareti gündem oldu! Özgür Özel'e MHP'den sert yanıt

DEVLET BAHÇELİ'NİN ZİYARETİNDEKİ KARE GÜNDEM OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret ettiği sırada çekilen bir fotoğraf, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Bahçeli'nin elini öptüğü anı ölümsüzleştiren kare, tartışmalara yol açtı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında bu fotoğraf üzerinden eleştirilerde bulundu. Özel, "Sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın, yanlış devletin eline sarılmışsın" diyerek, Özel Harekat Başkanı Karadeniz'e tepki gösterdi. Bu eleştiriler, Bahçeli'nin ziyaretindeki görüntünün siyasetin merkezine oturmasına neden oldu.

MHP'DEN SERT YANIT

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Büyükataman, "Terör örgütü sempatizanlarının elini öpmekten ar etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, FETÖ artıklarının suflelerini Meclis kürsüsünde tekrarlayarak Genel Başkanımızı ve kahraman özel harekat polislerimizi hedefe koymaya çalışmıştır" dedi.

BÜYÜKATAMAN'DAN ÖZEL'E ELEŞTİRİ

Büyükataman, açıklamasında CHP Genel Başkanı Özel'i hedef alarak, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin, 'Devlet seri katil' diyenlere sahip çıkanlardan, 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyenlere kol kanat gerenlerden, 'Kimyasal silah kullandı' diyerek şanlı Türk askerine iftira atanlardan, terörün örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi yoktur" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Sekreteri, Özel Harekat polislerinin terör örgütlerinin korkulu rüyası olduğunu vurgularken, CHP'nin terörle mücadeledeki kararlılık ve başarılarından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Büyükataman, "Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır. Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP'ye yakışan bir tavırdır" diyerek sözlerini tamamladı.

ZİYARETİN ARDINDAN GELEN TEPKİLER

Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyareti, FETÖ'cü ve PKK'lı çevrelerin yanı sıra bazı medya kuruluşları ve CHP tarafından eleştirilere maruz kaldı. Bu eleştirilerin ardından MHP kanadından gelen açıklamalar, tartışmaların dozunu artırdı.

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları kapsamında Bahçeli'nin elini öpmesi, bu anlamlı günün önemine vurgu yaparken, siyasi eleştirilerin odağı haline geldi. Bahçeli'nin ziyaretinde, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anıldı, milletin birliği ve beraberliği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur emeklileri sevinçten havaya uçacak! 3 gün içinde hesaplara çifter çifter ödeme

Emekli maaş zammında bunu bilmeyen karalar bağlayacak! Herkesin gözünden kaçan detay

Pegasus yapılmayanı yaptı! 1 Euro'ya uçak biletini yetişen alıyor

Kredi kartı kullananların dünyası başına yıkılacak! Artık bundan fazlası yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Pegasus yapılmayanı yaptı! 1 Euro'ya uçak biletini yetişen alıyor

SSK, Bağkur emeklileri sevinçten havaya uçacak! 3 gün içinde hesaplara çifter çifter ödeme

Emekli maaş zammında bunu bilmeyen karalar bağlayacak! Herkesin gözünden kaçan detay

Kredi kartı kullananların dünyası başına yıkılacak! Artık bundan fazlası yok

Başvuruya tek kimlik yetiyor! Devletten her vatandaşa 17 bin TL nakit yardım

Emekli maaşı 10.000 TL olan emekliler dikkat! Bakanlık az önce açıkladı: Yeni maaşlar hayırlı olsun

Emekliler koşa koşa oraya gidiyor! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine indirimli oldu!

Hayal mayal kalmadı bam bam bam! 17.000 TL’ye 2.500.000 TL konut krediniz hazır

Toprak Mahsulleri Ofisi kadrolu devlet memuru alımı! Lise, ön lisans, lisans mezunu başvurular açıldı

Kuru fasulye, nohut, fındık, fıstık indirimde! Tarım Kredi Market 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Emeklinin zam hesabı belli oldu! Son rakamları unutun: 10.000 TL alan artık bu kadar alacak

Hayat fatura zulmü olmadan geçecek! Banka 6 aylık faturanızı ödüyor