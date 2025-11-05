Bahçeli’nin Rozet ve Yüzüğü Sivas’taki Çifte Minareli Medrese’yi Hatırlattı

Bahçeli’nin rozet ve yüzüğündeki Mâ’kılî hatlı motifler, 1271 tarihli Sivas Çifte Minareli Medrese’nin süslemelerini akıllara getirdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:37
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında taktığı rozet ve yüzüğün üzerindeki semboller kısa sürede gündem oldu. Üzerinde "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi’l-aliyyi’l-azim" ifadesinin, Mâ’kılî hattı adı verilen Kufi yazı stilinde işlendiği belirtiliyor. Bu tercih, Bahçeli’nin konuşmasında dile getirdiği konularla birlikte yorumlandı.

Mâ’kılî hat

Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, rozet, yüzük ve medrese minarelerindeki motiflerin Mâ’kılî hattı olarak adlandırılan Kufi yazı tarzıyla ilişkili olduğunu vurguladı. Budaktaş, Sivas’taki Çifte Minareli Medresenin 1271 yılında İlhanlılar Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırıldığını hatırlattı ve medresenin minarelerinde benzer motiflerin bulunduğunu söyledi.

Budaktaş, kuzey minaresindeki panonun kareye yakın düzeni ve firuze ile patlıcan moru sırlı çinilerle tuğla düzenlemesiyle dikkat çektiğini belirtti. Bu yazı tarzında harflerin köşeli bir düzen izlediğini, bezemede "Allah" isminin dört farklı yönde yerleştirildiğini aktardı. 2007-2008 yıllarında yapılan onarımlarda eksik çinilerin yenilendiğini, yazı panosunun tamamlandığını ve sırı dökülen çinilerin boyandığını fakat tamamlamalarda çeşitli hatalar görüldüğünü söyledi.

Peygamber Efendimizin ve dört halifenin ismi yazılı

Budaktaş, güney minaresindeki panonun restorasyon sırasında deforme edildiğini ifade ederek, orijinal Mâ’kılî yazıların yerine bugün düzensiz geometrik görünümlü şekiller bulunduğunu aktardı. Panonun zarar görmüş olması ve eski fotoğrafların kalitesinin düşüklüğü nedeniyle orijinal yazı düzeninin tespitinin uzun çabalar sonucu mümkün olduğunu söyledi.

Restorasyon öncesi tespitlere göre, Kur’an harfleriyle Mâ’kılî yazı tarzında işlenen panoda sırasıyla "Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali" isimlerinin yer aldığı bildirildi. Budaktaş, özellikle Ebubekir ismindeki uygulamada farklı bir düzenleme görüldüğünü; ilk 'be' harfinin altında olması beklenen noktanın yerine, restorasyon öncesi fotoğraflarda elif'in ucunun sola doğru uzatıldığının dikkat çektiğini belirtti. Bu durumun benzer uygulamalardan farklılık gösterdiği vurgulandı.

