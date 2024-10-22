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Bahçeli'nin TBMM Konuşması: Terör ve Gelecek Vurgusu

Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda terörle mücadelenin önemine ve Türkiye'nin birliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:18
Bahçeli'nin TBMM Konuşması: Terör ve Gelecek Vurgusu

Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısında gündemle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Terörist başının tecridinin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

Bahçeli, toplumsal huzursuzluğun ve umutsuzluğun yayıldığına dikkat çekerek, "Bugün doğru sayılan yarın yanlış ilan ediliyor. Beşeriyet sonsuz dalgalanmalarla sallanıyor" ifadelerini kullandı.

Milli Değerler ve Vatan Sevgisi

Bahçeli, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için gerekli olan yüksek değerlerin korunması gerektiğini ifade ederek, "Hep aynı yollardan geçerek farklı bir sonuca ulaşılamaz" dedi. Ayrıca, geçmişten gelen tecrübeleri değerlendirerek, Türkiye'nin güçlü bir şekilde terör ile mücadelesini sürdürmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Lübnan'daki Durum

Bahçeli, son günlerde yaşanan İsrail saldırılarına atıfta bulunarak, bu olayların masum sivil halkı etkilediğini ve insanlık adına büyük bir trajedi yarattığını söyledi. "Etrafımızın yangın yerine döndüğünü hepiniz görüyorsunuz" diyerek uluslararası durumu eleştirdi.

Türkiye'de Güven Bunalımı Yok

Devlet Bahçeli, Türkiye'de bir güven bunalımı olmadığını, aksine ulusun savunmasına hizmet eden kararlılığın sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Erken seçim çağrılarına karşı çıkarak, mevcut seçimlerin zamanında yapılacağını vurguladı.

Kürt Kardeşlerimize Duyduğu Saygı

Bahçeli, Türk milletinin birlik ve beraberliği için, "Bu ülkede yaşayan hiçbir Kürt kardeşim sorun olarak gösterilemez" diyerek temel bir vurguda bulundu. Barışçıl yollarla terörün sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sonuç Olarak

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılına yaklaşırken milli kucaklaşma çağrısında bulundu ve Türk milletinin güçlü değerleri etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi. "Biz hep birlikte Türk milletiyiz. Kökünü kurutamayacağımız bir sorun yoktur" şeklinde sözlerini tamamladı.

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