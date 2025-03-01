Bahçeli: PKK'nın İmralı Çağrısı Örgütsel Tutarlılık Göstergesi

Bahçeli, PKK'nın Kandil'deki liderlerinin İmralı etrafında toplanmasını örgütsel tutarlılık olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:09
Bahçeli: PKK'nın İmralı Çağrısı Örgütsel Tutarlılık Göstergesi

Bahçeli: PKK'nın İmralı Çağrısı Örgütsel Tutarlılık Göstergesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK terör örgütünün Kandil'deki elebaşlarının, İmralı'nın etrafında kenetlenerek 27 Şubat çağrısına sahip çıkmalarını değerlendirdi. Bahçeli, bu durumu örgütsel tutarlılık olarak nitelendirdi.

Detaylar ve Açıklamalar

Bahçeli, yaptığı açıklamada bu durumun hem örgüt için hem de toplumsal huzur için önemli olduğunu vurguladı. "Bu aşamada herkesin yararınadır" ifadesiyle, PKK liderlerinin İmralı etrafında toplanmasının, örgütsel bir bütünlük sağladığını belirtti.

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