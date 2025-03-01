Bahçeli: PKK'nın İmralı Çağrısı Örgütsel Tutarlılık Göstergesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK terör örgütünün Kandil'deki elebaşlarının, İmralı'nın etrafında kenetlenerek 27 Şubat çağrısına sahip çıkmalarını değerlendirdi. Bahçeli, bu durumu örgütsel tutarlılık olarak nitelendirdi.

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Bahçeli, yaptığı açıklamada bu durumun hem örgüt için hem de toplumsal huzur için önemli olduğunu vurguladı. "Bu aşamada herkesin yararınadır" ifadesiyle, PKK liderlerinin İmralı etrafında toplanmasının, örgütsel bir bütünlük sağladığını belirtti.