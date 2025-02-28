Bahçeli: Sahte Ayrımcılıklar Milli Hayatımızdan Siliniyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, milli birliğin önemine vurgu yaparak sahte ayrımcılıkların geride bırakılacağı bir döneme hazırlandığımızı ifade etti.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 17:50
Bahçeli: Sahte Ayrımcılıklar Milli Hayatımızdan Siliniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin milli birlik ve beraberlik anlayışının güçlendiğine dikkat çekti.

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Bahçeli, "Ne mutlu ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ülke genelinde eski sorunların geride bırakılacağına dair bir umut ışığı olarak değerlendirildi.

Milli Birlik ve Beraberliğin Güçlenmesi

Bahçeli'nin bu sözleri, Türkiye'de sağlanması gereken milli birlik ve beraberlik temasının ne kadar elzem olduğunun bir göstergesi. MHP Genel Başkanı, toplumdaki gerginliklerin son bulması ve huzur ortamının tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalova'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Bariyere Çarpması Güvenlik Kamerasında
2
Çankırı'da Hasan Aslan Türkiye Savate Şampiyonası Tamamlandı
3
Depozito Yönetim Sistemi 2024'te Başlıyor: Ekonomiye ve Doğaya Büyük Katkı
4
Diddy'nin Davasında Avukatların Kontrol Mücadelesi
5
Yüzde 71,67 si açıklanan sandık sonuçlarına göre partilerin illere göre dağılımı
6
Kütahya'nın Tarihi Çarşısı, Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile Yeniden Hayat Bulacak
7
Ağrı Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçilerin Nöbeti 5. Gününde Devam Ediyor

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi