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Bahçeli: Silah Seçenek Değil, Kucaklayıcı Siyaset Hedefimiz

Bahçeli, 'Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir' dedi, acıların sona ermesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:19
Bahçeli: Silah Seçenek Değil, Kucaklayıcı Siyaset Hedefimiz

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Önemli Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, silah kullanımının sorunları çözmeyeceğini ifade ederek, "Yeterince çile çekildi, acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir" dedi.

Acıları Unutmayalım

Bahçeli, ülkemizde yaşanan acıların sona ermesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin, silah ve şiddet yerine, siyaset ve diyaloğu öne çıkararak kalıcı çözümler bulması gerektiğini belirtti.

Kucaklayıcı Siyaset Anlayışı

Bahçeli, kucaklayıcı bir siyaset anlayışının önemine dikkat çekerek, tüm toplum kesimlerini kucaklayan bir yaklaşım sergilemek gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, olumlu adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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