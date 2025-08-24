DOLAR
Bahçeli Talimatıyla Hacıbektaş Cemevi İçin 'Canların Türküsü' Bestelendi

Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yapılan Hacıbektaş cemevi için 'Canların Türküsü' bestelendi; sözleri Canfer Balçık, bestesi İsmail Altunsaray, seslendiren Elif Buse Doğan.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 17:06
Bahçeli Talimatıyla Hacıbektaş Cemevi İçin 'Canların Türküsü' Bestelendi

Bahçeli Talimatıyla Hacıbektaş Cemevi İçin "Canların Türküsü" Bestelendi

Hacıbektaş-ı Veli Horasan Erenleri Kültür ve Cemevi Külliyesi'ne ithafen hazırlanan eser yayımlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yapılan Hacıbektaş-ı Veli Horasan Erenleri Kültür ve Cemevi Külliyesi için hazırlanan "Canların Türküsü" bestelendi.

Edinilen bilgilere göre eserin sözlerini Canfer Balçık yazdı, müziğini İsmail Altunsaray besteledi. Düzenlemesini İsmail Altunsaray ve Göksel Kamçı yaptı; türküyü sanatçı Elif Buse Doğan seslendirdi.

Türkü Sözleri

Durudur dilimiz, kırk kapı açar

El ele verince kalmayız naçar

Her can vatan için serinden geçer

Bengi bir vatanın bekçileriyiz

Canlardan mirastır bu ülke bize

Canımız fedadır Türkiye'mize

Birken bin oluruz, gerek yok söze

Nice yüzyılların öncüleriyiz

Bağlıyız hem vatan, hem Ehl-i Beyt'e

Bu mübarek mülke, Cumhuriyet'e

Düşmeyiz zillete ya da gaflete

İki Mustafa'nın izcileriyiz

Aynıdır yönümüz, kıblegahımız

Şaşmaz terazimiz, yok tamahımız

Hep doğruya doğru güzergahımız

Hakk'ın adaletin gözcüleriyiz

İnsanoğlu yazar kökte, künyede

Ayrışmaya yer yok, sağlam bünyede

Hak bizi gözetsin iki dünyada

Bektaş-ı Veli'nin elçileriyiz (Ay ile Güneş'in elçileriyiz.)

