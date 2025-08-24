Bahçeli Talimatıyla Hacıbektaş Cemevi İçin "Canların Türküsü" Bestelendi
Hacıbektaş-ı Veli Horasan Erenleri Kültür ve Cemevi Külliyesi'ne ithafen hazırlanan eser yayımlandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yapılan Hacıbektaş-ı Veli Horasan Erenleri Kültür ve Cemevi Külliyesi için hazırlanan "Canların Türküsü" bestelendi.
Edinilen bilgilere göre eserin sözlerini Canfer Balçık yazdı, müziğini İsmail Altunsaray besteledi. Düzenlemesini İsmail Altunsaray ve Göksel Kamçı yaptı; türküyü sanatçı Elif Buse Doğan seslendirdi.
Türkü Sözleri
Durudur dilimiz, kırk kapı açar
El ele verince kalmayız naçar
Her can vatan için serinden geçer
Bengi bir vatanın bekçileriyiz
Canlardan mirastır bu ülke bize
Canımız fedadır Türkiye'mize
Birken bin oluruz, gerek yok söze
Nice yüzyılların öncüleriyiz
Bağlıyız hem vatan, hem Ehl-i Beyt'e
Bu mübarek mülke, Cumhuriyet'e
Düşmeyiz zillete ya da gaflete
İki Mustafa'nın izcileriyiz
Aynıdır yönümüz, kıblegahımız
Şaşmaz terazimiz, yok tamahımız
Hep doğruya doğru güzergahımız
Hakk'ın adaletin gözcüleriyiz
İnsanoğlu yazar kökte, künyede
Ayrışmaya yer yok, sağlam bünyede
Hak bizi gözetsin iki dünyada
Bektaş-ı Veli'nin elçileriyiz (Ay ile Güneş'in elçileriyiz.)