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Bahçeli: 'Terör Bitecek, Bölücülük Tasfiye Edilecektir!'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörle mücadeleye dair kararlılık mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:09
Bahçeli: 'Terör Bitecek, Bölücülük Tasfiye Edilecektir!'

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kesin Terör Mücadelesi Vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör ve bölücülüğe karşı kararlılıklarını bir kez daha dile getirdi. Bahçeli, "Terör bitecek, bölücülük tasfiye edilecektir. Gayemiz ve gayretimiz buna yöneliktir." şeklinde önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’nin bu açıklamaları, partisinin terörle mücadeledeki kararlılığını ve ulusal birliğe olan bağlılığını ortaya koyuyor. MHP lideri, ülke güvenliği için yapılacak her türlü eylemin destekçisi olduklarını vurgulayarak, halkın huzuru için mücadeleden asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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