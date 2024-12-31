Bahçeli: Terör Örgütü PKK/YPG'nin Tasfiyesi Kaçınılmaz

Bahçeli'nin Duyurusuyla Terörle Mücadelede Yeni Vizyon

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ele alarak PKK/YPG terör örgütü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Oyun Kurucu Türkiye

Bahçeli, "Yeni şartlarda oyun kurucu Türkiye'nin karşısında bulunan PKK/YPG terör örgütünün, Irak'ın kuzeyinde ya da Fırat'ın batısı ve doğusundaki varlığına son vermek, artık bir zorunluluk halini almıştır" dedi. Sözlerine devam eden Bahçeli, bu durumun yalnızca Türkiye’nin güvenliği açısından değil, bölgesel barış için de kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Tasfiye Süreci Kaçınılmaz

Bahçeli, terör örgütünün ülke güvenliğini tehdit eden varlıklarını sürdürmesinin hayal olduğunu belirterek, "PKK/YPG'nin tasfiyesi kaçınılmazdır" ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ulusal güvenlik politikalarının belirleyicisi olan bu açıklamalar, hem iç siyasette hem de uluslararası alanda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.