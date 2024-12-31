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Bahçeli: Terörist Eylemler İçin Manevra Sahası Kalmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadeleye dair kritik açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:33
Bahçeli: Terörist Eylemler İçin Manevra Sahası Kalmadı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Sert Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörizmle mücadelede önemli mesajlar verdi. Bahçeli, mücavir topraklardan kaynaklanan terörist emel ve eylemlerin artık bir manevra sahası kalmadığını belirtti.

Silahlara Nefes Aldırmayacağız

Bahçeli, bu konuda kararlılık vurgusu yaparak, "Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları ile terörizmin kökünün kazınması ve ülke güvenliğinin sağlanması adına hükümetin attığı adımların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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