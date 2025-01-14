Bahçeli: Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörle mücadelede Fırat'ın doğusunun darmadağın edilmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:12
Bahçeli: Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda Konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Terör örgütü mücavir topraklarımızın neresinde ürüyorsa, bataklık nerede bulunuyorsa, terörün kaynağına hücum ederek, özellikle Fırat'ın doğusunu meşru müdafaa ilkeleri gereğince darmadağın etmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet onurudur." dedi.

Bahçeli, 2011'de Diyarbakır'da yaptığı açık hava toplantısındaki Türk ve Kürt halkının kardeşliği vurgusunu hatırlatarak, iki halkı bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade etti.

Kürt Kardeşliğine Vurgu

“Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar çekmek için on yıllar boyunca faal halde bulunan zalimler ve onların kiralık tetikçisi hain bölücü örgütün sonu gelmiştir.” diyen Bahçeli, PKK/YPG terör örgütünün milletlerarası tehdit olduğunu ve Türk-Kürt kardeşliğini hedef aldığını belirtti.

Bahçeli, ayrıca DEM Parti heyetinin temaslarının olumlu geçtiğini kaydederek, terörsüz Türkiye için duruş gösterenlerin önemini vurguladı.

Terörle Mücadelede Kesin Tutum

“PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır.” ifadesine yer veren Bahçeli, terörle müzakere değil mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bahçeli, Fırat'ın iki yakasının terörden arındırılması gerektiğini vurgulayarak, ABD ve Fransa'nın bu konudaki olumsuz tavırlarını eleştirdi.

Türk Varlığına Sahip Çıkma Vurgusu

“Terörsüz Türkiye'nin doğuşundan rahatsız olanlar, iki devletin isteneceğini savunanlar, sadece hamaset tiyatrosu oynuyor.” diyen Bahçeli, Türk uniter devletine yönelik hiç bir hainliğe izin verilmeyeceğini belirtti.

Bahçeli, “Gün bugündür, ayrışmadan uzlaşmak, bölgesel istikrar sağlamak için buradayız.” diyerek Türk milletinin ortak değerleri etrafında birleşmesi gerektiğini vurguladı.

Seçimler ve Siyasi İstikrar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrısına yanıt veren Bahçeli, bu talebin gerçeklerden uzak ve anlamsız olduğunu belirtti.

Bahçeli, Türkiye’nin tarihi ve coğrafi bağımsızlık mücadelesinin önemine değinerek, "İstiklalin ve istikbalin güvencesi Cumhur İttifakı'dır." dedi.

Sonuç

Sonuç olarak Bahçeli, Türk milletinin imkânları ve karakteriyle her türlü zorluğun üstesinden geleceğine olan inancını yineleyerek, terörsüz Türkiye için tüm kesimlerin ortak mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da İş Makinesi Kazasında Genç İşçi Hayatını Kaybetti
2
Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan Deprem Konutları Açıklaması
3
Tokat'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
4
Erzurum'da Yeni Tomografi Cihazı ile Acil Servis Hizmetleri Gelişiyor
5
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor
6
THY, İstanbul-Bingazi Seferlerine 10 Yıl Aradan Sonra Yeniden Başladı
7
ABD'nin Gazze'deki Soykırımda İsrail'e Verdiği Silahlar Gündemde

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!