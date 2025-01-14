Bahçeli: Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda Konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Terör örgütü mücavir topraklarımızın neresinde ürüyorsa, bataklık nerede bulunuyorsa, terörün kaynağına hücum ederek, özellikle Fırat'ın doğusunu meşru müdafaa ilkeleri gereğince darmadağın etmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet onurudur." dedi.

Bahçeli, 2011'de Diyarbakır'da yaptığı açık hava toplantısındaki Türk ve Kürt halkının kardeşliği vurgusunu hatırlatarak, iki halkı bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade etti.

Kürt Kardeşliğine Vurgu

“Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar çekmek için on yıllar boyunca faal halde bulunan zalimler ve onların kiralık tetikçisi hain bölücü örgütün sonu gelmiştir.” diyen Bahçeli, PKK/YPG terör örgütünün milletlerarası tehdit olduğunu ve Türk-Kürt kardeşliğini hedef aldığını belirtti.

Bahçeli, ayrıca DEM Parti heyetinin temaslarının olumlu geçtiğini kaydederek, terörsüz Türkiye için duruş gösterenlerin önemini vurguladı.

Terörle Mücadelede Kesin Tutum

“PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır.” ifadesine yer veren Bahçeli, terörle müzakere değil mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bahçeli, Fırat'ın iki yakasının terörden arındırılması gerektiğini vurgulayarak, ABD ve Fransa'nın bu konudaki olumsuz tavırlarını eleştirdi.

Türk Varlığına Sahip Çıkma Vurgusu

“Terörsüz Türkiye'nin doğuşundan rahatsız olanlar, iki devletin isteneceğini savunanlar, sadece hamaset tiyatrosu oynuyor.” diyen Bahçeli, Türk uniter devletine yönelik hiç bir hainliğe izin verilmeyeceğini belirtti.

Bahçeli, “Gün bugündür, ayrışmadan uzlaşmak, bölgesel istikrar sağlamak için buradayız.” diyerek Türk milletinin ortak değerleri etrafında birleşmesi gerektiğini vurguladı.

Seçimler ve Siyasi İstikrar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrısına yanıt veren Bahçeli, bu talebin gerçeklerden uzak ve anlamsız olduğunu belirtti.

Bahçeli, Türkiye’nin tarihi ve coğrafi bağımsızlık mücadelesinin önemine değinerek, "İstiklalin ve istikbalin güvencesi Cumhur İttifakı'dır." dedi.

Sonuç

Sonuç olarak Bahçeli, Türk milletinin imkânları ve karakteriyle her türlü zorluğun üstesinden geleceğine olan inancını yineleyerek, terörsüz Türkiye için tüm kesimlerin ortak mücadele etmesi gerektiğini belirtti.