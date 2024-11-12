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Bahçeli: Terörle Mücadelede Son Dönem Yaklaşıyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı, ABD seçimlerini yorumladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:44
Bahçeli: Terörle Mücadelede Son Dönem Yaklaşıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Bahçeli, "Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Hiçbir terörist için emniyetli bir alan kalmamıştır. Terör örgütünü kaynağında imha etmek, bölücülüğün yuvalandığı siyasi ve sivil toplum kolonlarını kesmek, milli beka meselesidir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Avrupa'daki siyasi belirsizlikler ve ABD başkanlık seçimlerine de değinen Bahçeli, "Türkiye'de bazı çevrelerin Trump'ın seçilmesiyle yas tutması akılla izah edilemeyecek bir garabettir" dedi. Bahçeli, ABD ilişkilerine dair yaptığı değerlendirmede de, ikili ilişkilerin geleceği noktasında kaygıların mevcut olduğunu belirtti.

Bahçeli'den ABD'ye Sert Eleştiriler

ABD'nin iç politikalarındaki çatışmalara dikkat çeken Bahçeli, "Biden'ın, içimizdeki işbirlikçilerle dayanışma içinde Sayın Cumhurbaşkanımızı devirmeye çalışması şimdi tuzla buz olmuştur" dedi.

Bahçeli ayrıca, "Türkiye ile ABD arasında çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığına inanıyoruz" mesajını vererek ilişkilerin yeni bir sayfa açması gerektiğini belirtti.

Terörle Mücadele Vurgusu

Bahçeli, terörle mücadele konusundaki kararlılığının altını çizerken, "Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması muhakkak bir akıbettir. Terörün bitmesi milli ülküdür. Bu ülkü, siyasi namus simgemizdir" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, ilerleyen günlerde ulusal birlik ve kardeşlik hukukunun önemini vurgulayarak, Türk milleti ve Türkiye için yapılması gerekenleri sıraladı. Ayrıca, "Bize akıldanelik yapanların beyhude çırpınışları sonuçsuz kalacaktır" diyerek muhalefeti eleştirdi.

Toplumsal Birlik ve Beraberlik

Bahçeli, Kürt ve Alevi topluluklarının Türkiye'nin milli birliğinin ana damarları olduğunu vurgularken, toplumsal ayrışmanın ve etnik çatışmaların birlik ve beraberlik ile aşılabileceğinin altını çizdi.

Toplantı sonrası bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çözüm sürecinde bir görüş ayrılığınız var mı?" sorusuna Bahçeli, basına yönelik sert bir yanıt vererek, "Türkiye'yi tahrik edici bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin" şeklinde yanıtladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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