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Bahçeli: Türk Devletleri Teşkilatı Barış ve Refahın Temsilcisi Olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı'nın huzur ve güvenliği temsil edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:51
Bahçeli: Türk Devletleri Teşkilatı Barış ve Refahın Temsilcisi Olacak

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Gücü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı'nın dünya çapında huzur, güvenlik, istikrar, refah ve barış markası olmaya aday olduğunu belirterek, "Gönül ve ülkü birliğiyle aşılamayacak hiçbir engel yoktur." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün Sözleriyle Tarihe İşaret

Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 17 Şubat 1931'de Adana'da söylediği "Türk demek aynı zamanda Türkçe demektir" sözüne dikkat çekti. Tarihin ve coğrafyanın mesajlarını anlayıp almanın önemine vurgu yaptı.

Kaotik Gelişmelere Dikkat

İçsel kapanmanın ve yabancı değer yargılarına kapılmanın olumsuz sonuçlarına dikkati çeken Bahçeli, "Baş döndüren kaotik gelişmelerin ilerleyişini lehimize çeviremeyiz." dedi.

Bilişsel Birlik ve Yerel Gelişmeler

Türk coğrafyasının birlikteliği ve kardeşlik kültürünün önemli olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bunun için siperlerimizden çıkıp görüş açımızı 360 dereceye ulaştırmalıyız." dedi.

Eko-Turizm ve Sürdürülebilir Kalkınma

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin, Türk dünyasının ekonomik entegrasyon ve sürdürülebilir kalkınması için önemli bir adım olduğu belirtildi. Zirve, "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlendi ve sekiz anlaşmayla pekiştirildi.

Ortak Alfabe ve Kültürel Yenilikler

Bahçeli, ortak alfabe kararını tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. "Bu Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir," diyerek, Türk birliğinin müjdesi olduğunun altını çizdi.

Gelecek İçin Umut Verici Görüşler

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş hazırlıklarını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Bahçeli, "Issık Gölü'nün hatıraları, Ötüken sancağının hedefleri, asırlar sonra hakiki manasına kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Yüzyılı Vurgusu

"Bizim yolculuğumuz Türk Dünyası Yüzyılı ve Türkiye Yüzyılı'dır" diyerek, Türk Yüzyılı hedeflerine olan inancını yineledi. Bahçeli, "Vatan ve millet sevgimizin çaresiz kalmayacağını biliyoruz." dedi.

Uluslararası Güvenlik Panoraması

Bahçeli, uluslararası düzeydeki çatışma ve krizlerin çözülmesinin önemine değinerek, "Vahşet ile medeniyet, aynı çerçevede duramaz." şeklinde konuştu.

Bahçeli, birlik ve beraberliğin tesisi adına Türk milletine düşen görevlerin önemini vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın başarıları ve adımları, gelecekteki gelişmeler için umut vermektedir. Bizler de aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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