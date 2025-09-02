Bahçeli: 'Türk ile Kürt arasındaki sarsılamaz birlik' ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı açıklamasında milli birlik, devlet-millet dayanışması ve sorun çözme kültürüne vurgu yaparak, Cumhur İttifakı'nın milli ve manevi değerler doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

Gündem değerlendirmesi

Bahçeli, siyaset ve düşünce insanlarının saf ahlak, safi akıl, samimi mizaç ve sağlam irade ile hareket etmesi gerektiğini belirterek, sorunların artık "böyle gelse de böyle gitmeyeceğini" ve Cumhur İttifakı'nın bu sorunlara kararlı müdahalede bulunduğunu söyledi. "Türk ile Kürt arasındaki sarsılamaz, sorgulanamaz, sulandırılamaz birliğe ve bütünlüğe gölge düşürmeye, leke sürmeye, nifak saçmaya teşebbüs ve tevessül edenlerin tezgahı bozulmuştur."

Terörsüz Türkiye ve milli irade

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin olarak milli iradenin güçlü bir sahiplenme gösterdiğini ve yeni yüzyılın kalıcı barış ve huzurun timsali olacağını vurguladı. Kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü, komisyonun alanı dışına çıkarılmaya yönelik girişimlerin yanlış olduğunu ifade etti.

PKK, SDG/YPG ve bölgesel değerlendirme

Bahçeli, PKK'nın lağvedilme süreci, bazı unsurların SDG/YPG'ye katılımı ve 27 Şubat 2025 tarihli çağrıya işaret ederek belirsizliklerin sürdüğünü belirtti. "SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir." ifadelerini kullandı. Ayrıca, SDG/YPG'nin bölgedeki konumu için "SDG/YPG İsrail'in yörüngesindedir" değerlendirmesini yaptı ve YPG'li lider Mazlum Abdi'nin açıklamalarına atıfla gerilim ihtimaline dikkat çekti.

Bahçeli, 11 Temmuz'da bazı PKK'lıların silahlarını yakmasının temkinli bir iyimserlik yarattığını, ancak daha sonra görülen durgunluk ve zaman kazanmaya yönelik tutumların endişe verdiğini kaydetti.

Suriye politikası ve bölgesel tehdit

Türkiye'nin Suriye politikasının şeffaf ve açık olduğunu yineleyen Bahçeli, ülkenin siyasi ve toprak bütünlüğünün korunmasının vazgeçilmez olduğunu vurguladı. İsrail'in Suriye'deki hamlelerini eleştirerek bunun yalnızca Suriye için değil Türkiye için de büyük bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirtti. Türkiye'nin diplomasi ve gerektiğinde askeri netlikle duruşunu koruyacağını ifade etti: "Sözün yapamadığını yeri gelirse nice kahramanlık sahneleri başaracaktır."

Komisyon çalışmaları ve uyarılar

Bahçeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun teknik ve hukuki çerçeveyi olgunlaştırma çabalarının sabote edilmemesi gerektiğini, mesleki kuruluşlar ve CHP öncülüğündeki bazı girişimlerin komisyonun hedefleriyle çeliştiğini söyledi. Komisyonun görev sahası dışına taşmadan çalışmalarını hızlandırmasının hayırlı sonuçlar doğuracağını belirtti.

CHP ve Özgür Özel eleştirisi

CHP ve Genel Başkan Özgür Özele sert eleştirilerde bulunan Bahçeli, Sinop'taki konuşmayı "rezalet ve kepazeliğin ötesi" olarak nitelendirdi. Özel'in açıklamalarını akıl tutulması olarak değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'e yönelik sert ithamlarda bulundu ve CHP'nin durumunu eleştirdi.

Savunma sanayi ve sonuç

Bahçeli, savunma sanayindeki atılımlara vurgu yaparak Türkiye'nin milli savunma sanayinde ilerlemeye devam edeceğini ifade etti. Özgür Özel'in füze denemelerine yönelik eleştirilerine tepki gösteren Bahçeli, savunma denemelerinin süreceğini belirtti.

Konuşmasını sonlandırırken Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın istikbalde güçlü bir devlet inşa edeceğini, istiklal ve egemenlik haklarını koruyacağını kaydetti.