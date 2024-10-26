DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.291.134,62 0,2%

Bahçeli: Türk ve Kürtler Arasındaki Sevgi Bir Farzdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ziya Gökalp Sempozyumu'nda Türk ve Kürtlerin birbirine sevgi duymasının dini ve siyasi bir farz olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 16:33
Bahçeli: Türk ve Kürtler Arasındaki Sevgi Bir Farzdır

Bahçeli, Ziya Gökalp Açıklamalarında Bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesinin her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farz olduğunu belirtti.

Ziya Gökalp'in Türk Düşünce Tarihindeki Önemi

Bahçeli, merhum Ziya Gökalp'in iyi anlaşılması ve tanınmasının Türk milliyetçilerinin önceliklerinden biri olduğunu ifade etti. Gökalp'in, Türkçülüğün temelinde yatan idealleri ve milli kültürü tarifiyle Türk düşünce hayatına büyük katkılar sağladığına dikkat çekti.

Türk ve Kürtlerin Birlikteliği

Bahçeli, Ziya Gökalp’in sözlerine atıfta bulunarak, "Türklerle Kürtler arasında bin yıllık bir ortaklık vardır. Bugün karşı karşıya kaldıkları tehlikelerden ancak birlik içinde kurtulabilirler" ifadelerini kullandı.

Ölümünün Ardından Gökalp'in Mirası

Bahçeli, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gökalp için "Fikirlerimin babası" dediğini hatırlatarak, Gökalp'in çeşitli sıkıntılara rağmen davasından vazgeçmediğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki ilham ve iradenin arkasında Gökalp'in düşünceleri olduğunu belirtti.

Büyük Tehditlere Karşı Milli Dayanışma

Birinci Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin yaşadığı toprak kaybını da hatırlatan Bahçeli, asırların geçmesine rağmen bu yaraların kapanmayacağını söyledi. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yıl dönümünde çeşitli tehditlerin ortadan kaldırılması için milli dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı.

(Sürecek)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (ortada) ile TBMM Başkanvekili Celal Adan (sağda), Türk Akademisi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (ortada) ile TBMM Başkanvekili Celal Adan (sağda), Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından parti genel merkezinde düzenlenen "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"na katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (ortada) ile TBMM Başkanvekili Celal Adan (sağda), Türk Akademisi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (ortada) ile TBMM Başkanvekili Celal Adan (sağda), Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından parti genel merkezinde düzenlenen "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"na katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Karşı Tepkiler
2
Güvenlik-İş Genel Başkanı'ndan Özel Güvenlik Görevlilerine Destek
3
İsrail Ordusu Gazze'deki Hastaneden Çekildi
4
Baykar CEO'sundan Uzay ve Yapay Zeka Vurgusu
5
Gazze'deki Hastane Müdürü Oğlunun Cenazesinde Acı Günü Yaşadı
6
Samsun'da Şehit Sözleşmeli Er Kander Babür Defnedildi
7
Mersin'de Yıkım Sırasında Kurs Merkezine Zarar Verildi

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek