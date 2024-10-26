Bahçeli: Türk ve Kürtler Arasındaki Sevgi Bir Farzdır

Bahçeli, Ziya Gökalp Açıklamalarında Bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesinin her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farz olduğunu belirtti.

Ziya Gökalp'in Türk Düşünce Tarihindeki Önemi

Bahçeli, merhum Ziya Gökalp'in iyi anlaşılması ve tanınmasının Türk milliyetçilerinin önceliklerinden biri olduğunu ifade etti. Gökalp'in, Türkçülüğün temelinde yatan idealleri ve milli kültürü tarifiyle Türk düşünce hayatına büyük katkılar sağladığına dikkat çekti.

Türk ve Kürtlerin Birlikteliği

Bahçeli, Ziya Gökalp’in sözlerine atıfta bulunarak, "Türklerle Kürtler arasında bin yıllık bir ortaklık vardır. Bugün karşı karşıya kaldıkları tehlikelerden ancak birlik içinde kurtulabilirler" ifadelerini kullandı.

Ölümünün Ardından Gökalp'in Mirası

Bahçeli, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gökalp için "Fikirlerimin babası" dediğini hatırlatarak, Gökalp'in çeşitli sıkıntılara rağmen davasından vazgeçmediğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki ilham ve iradenin arkasında Gökalp'in düşünceleri olduğunu belirtti.

Büyük Tehditlere Karşı Milli Dayanışma

Birinci Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin yaşadığı toprak kaybını da hatırlatan Bahçeli, asırların geçmesine rağmen bu yaraların kapanmayacağını söyledi. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yıl dönümünde çeşitli tehditlerin ortadan kaldırılması için milli dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı.

(Sürecek)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (ortada) ile TBMM Başkanvekili Celal Adan (sağda), Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından parti genel merkezinde düzenlenen "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"na katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (ortada) ile TBMM Başkanvekili Celal Adan (sağda), Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından parti genel merkezinde düzenlenen "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"na katıldı.