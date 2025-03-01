Bahçeli: Yeni Yüzyılda Terörsüz Türkiye'ye Yaklaşıyoruz!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye için umutlu açıklamalarda bulundu, PKK ile mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:51
Bahçeli: Yeni Yüzyılda Terörsüz Türkiye'ye Yaklaşıyoruz!

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" Vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nihayet yeni yüzyılda terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelinmiş ve bu suretle milli huzur ve sükunetin gün doğumuna ramak kalmıştır" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, parti genel merkezinde yapılan yazılı bir duyuruda yer aldı.

Türkiye'nin Huzuru İçin Mücadele

Bahçeli, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK ile mücadelesi meşru, hukuki ve haklı bir mücadeledir" dedi. Ayrıca, bölgesel ve küresel tehditlere karşı Türk milletinin birlik ve kardeşliğinin önemine dikkat çekti.

PKK'dan Gelen Açıklamalar

Bahçeli, 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kurulan PKK'nın, 47 yıl sonra liderleri tarafından örgütsel yapısını lağvetmeye çağırılmasının önemli olduğunu belirtti. Kandil'den yapılan destekleyici açıklamaların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Tarihsel Fırsatlar

Böylesi bir kaotik ortamda Türkiye'nin tarihi bir fırsat kapısına ulaştığını vurgulayan Bahçeli, Türk-Kürt kardeşliğinin güçlenmesi gerektiğini ifade etti. "Bu yanlışa düşmek beyhude bir düşüncedir" diyerek, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Açıklamalara Dikkat!

Bahçeli, medyada bazı kişilerin 27 Şubat çağrısını karalamaya çalıştığını belirterek, bunun barış adımlarına zarar vermemesi gerektiğini vurguladı. "Terörsüz Türkiye özlemini sulandırmaya çalışanlar, bölücülüğün değirmenine su taşıyorlar" şeklinde konuştu.

Ulusal Birlik Vurgusu

Bahçeli, devletin terörle mücadelesinden ödün vermemesi gerektiğini belirterek, Türk milleti için yeni bir tarih yazma zamanının geldiğini ifade etti. Ayrıca, Ramazan ayı dolayısıyla birliğin, dirliğin ve kardeşliğin korunması çağrısında bulundu ve terörsüz bir Türkiye hedefine ulaşacaklarına olan inancını dile getirdi.

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