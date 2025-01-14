Bahçeli: Yunanistan'ın Ege'deki Silahlanması Tarihi Bir Yanlıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki askeri adımlarını kınadı, Türkiye'nin gücünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:02
Bahçeli: Yunanistan'ın Ege'deki Silahlanması Tarihi Bir Yanlıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Çarpıcı Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ege Denizi'ndeki Yunanistan silahlanmasını sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, "Ege Denizi'nde bulunan 7 farklı ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakını olan On İki Ada başta olmak üzere Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Gücü ve Stratejik Hedefleri

Bahçeli, Türkiye'nin her sorun başlığını kararlılıkla ele alacak güce sahip olduğunu belirterek, "Aciz, atıl, harap, zayıf değiliz. Türk milletinin taşıdığı kuvvet ve özgüveni tanımayanların kuşku ve kuruntulara rehin düşmeleri, pespaye hallerinin acınacak bir durumdur" dedi.

Yunanistan'a Uyarı ve Diplomasinin Önemi

Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Bahçeli, "Ege'nin barış denizi olmasını dilediğimiz bu ortamı gerilim ve cepheleşme girdabına çekmemeliyiz" ifadesini kullandı. Yunanistan'ın geçmişteki yanlışlarını tekrarlamaması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Türkiye'nin diplomasi yerine savaş ve silah diline yaslanmasının kaybedeni olacağını söyledi.

Türk Yüzyılı Hedefleri ve Birlik Vurgusu

Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için inanç ve irade birliği gerektiğini belirtti. "Kardeşlikle yazılan Türk tarihine leke sürdürmeme azmindeyiz" diyen Bahçeli, Türk milletinin tüm unsurlarıyla bir arada, huzurlu ve müreffeh bir yüzyıl hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kürt-Kürt Kardeşliği Vurgusu

Son olarak, Bahçeli, Türk ile Kürt arasında açılmak istenen uçurumları kapatmanın önemine değinerek, "Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman öteki gözüyle bakmadık ve bakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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