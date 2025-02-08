Bahçelievler'de 15 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: 2 Zanlı Yakalandı

Bahçelievler'de 15 yaşındaki çocuğu öldürdükleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, dün saat 21.30'da, Sıla Y. (18) polis merkezine cinayet ihbarında bulundu.

İhbarın ardından, Zafer Mahallesi Eflatun Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katındaki daireye giden polis ekipleri, kapının tel kısmından içeride hareketsiz yatan bir kişi gördü. Sağlık ekiplerine durumu bildiren polis, dairenin kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdi

Yapılan incelemede, baş ucunda boş mermi kovanı bulunan Ahmet Mohamad'ın (15) silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından yapılan çalışmalarda, cinayetle ilgisi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu Semir Alo, aynı mahalledeki başka bir evde yakalandı. Alo'nun ruhsatsız silah bulundurmak, kapkaç ve motosiklet hırsızlığı suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

Cinayetle ilişkili olduğu öne sürülen diğer zanlı Zekeriya Mohamad ise Ankara'da yakalandı. Mohamad'ın da kasten yaralama suçundan 3 kaydının bulunduğu belirlendi. Olay sonrası sakladığı tabanca, ifadesi doğrultusunda cinayetin işlendiği mahalledeki bir binanın yanındaki bahçede bulundu.