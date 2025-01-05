Bahçelievler'de '4. Geleneksel Hamsi Festivali' Coşkuyla Kutlandı

Bahçelievler'de Geleneksel Hamsi Festivali Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Bahçelievler Belediyesi, Karadeniz'in kültürü ve yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla bu yıl 4.sünü düzenlediği Geleneksel Hamsi Festivalini hayata geçirdi. Hükümet Konağı önünde gerçekleşen etkinlikte, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, katılımcılara yaklaşık 4 ton hamsi ikram edildiğini duyurdu.

Kültürel Zenginlik Vurgusu

Başkan Bahadır, festivalde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin farklı yörelerinden gelen kültürel değerlerin tanıtımını amaçladıklarını belirtti. "Bu, bizim kültürel gücümüzün bir göstergesi. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle her bir vatandaşımıza eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz," diyerek, Bahçelievler’i hak ettiği yatırımlarla buluşturma çabalarını vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Festivale katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hamsi berekettir, bolluktur. Bugün burada hem insan bereketi var hem kültürümüz, medeniyetimiz, insanlığımız, esas itibariyle kucaklaşmamız var," ifadelerini kullandı. Soylu, yılın 365 günü tüm hemşehrilerle iletişimi güçlendiren bir anlayışın hakim olduğunu dile getirdi.

Eğlencenin Adresi: Bahçelievler

Programda ayrıca, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe de yer aldı. Festival boyunca yöresel müzik dinletileri ve halk oyunları gösterileri ile katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı.

Bahçelievler Belediyesince Karadeniz'in kültürü ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı "4. Geleneksel Hamsi Festivali" düzenlendi. Festivale, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (sol 4) ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır (sol 3) da katıldı.

Bahçelievler Belediyesince Karadeniz'in kültürü ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı "4. Geleneksel Hamsi Festivali" düzenlendi. Festivale, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (sol 4) ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır (sol 3) da katıldı.