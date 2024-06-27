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Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Ölen ya da yaralanan yok

Bahçelievler'de bulunan dört katlı bina, dün gece saatlerinde aniden çöktü. Çökme nedeninin henüz belirlenemediği olayda, şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından mahallede büyük bir panik yaşandı ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 09:03
Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü! Ölen ya da yaralanan yok

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan dört katlı bina, bilinmeyen bir nedenle çöktü. Şans eseri, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri, enkazda arama çalışmalarına devam ediyor.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Çökmenin hemen ardından, olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İlk incelemelere göre, enkaz altında kalan kimse bulunmadı. Ancak, ekiplerin titiz çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, çöken binanın 1980 yılında inşa edildiğini belirtti. Valilik, “Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalan kimsenin bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.” ifadelerine yer verdi.

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