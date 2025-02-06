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Bahçelievler’de Asker Uğurlama Konvoyuna Cezalar

Bahçelievler'de asker uğurlamak için yapılan konvoya katılan 6 sürücüye 10 bin 66 lira para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:38
Bahçelievler’de Asker Uğurlama Konvoyuna Cezalar

Bahçelievler’de Asker Uğurlama Konvoyu Ceza Getirdi

Bahçelievler’de asker uğurlama bahanesiyle trafik güvenliğini tehlikeye atan 6 sürücüye 10 bin 66’şar lira para cezası kesildi.

2 Şubat tarihinde Değirmenbahçe Caddesi’nde araçlarıyla konvoy oluşturan ve bu anları sosyal medyada paylaşan sürücülerin U.Ç, A.K, A.P.D, A.K, F.K.D. ve S.S. olduğu belirlendi.

Bu sürücülere, “yönetmeliğe aykırı nitelik ve ölçüde plaka takmak”, “izin almadan reklam veya yazı bulundurmak”, “konvoy yapmak”, “ses cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanmak” ve “emniyet kemeri takmamak” gerekçeleriyle 10 bin 66’şar lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, bu kişiler hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

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