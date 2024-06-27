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Bahçelievler'de çatı çöktü! İtfaiye ve AFAD harekete geçti...

Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın çatısının çökmesi, mahallede paniğe neden oldu.

Yayın Tarihi: 27.06.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 14:40
Bahçelievler'de çatı çöktü! İtfaiye ve AFAD harekete geçti...

Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın çatı saçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Olay sırasında bina sakinleri ve çevrede bulunanlar büyük bir şok yaşadı.

Beton Parçaları Balkon ve Zemine Dağıldı

Çatının çökmesi sonucu kopan beton parçaları alt katın balkonuna ve bina önündeki zemine yayıldı. 

Ekipler Hızla Olay Yerine İntikal Etti

Çökme ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri hızla sevk edildi. Çökme tehlikesine karşı bina, yetkililer tarafından tedbir amaçlı olarak tamamen boşaltıldı.

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