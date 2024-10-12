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Bahçelievler'de Çatı Katında Yangın: Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın hızla söndürüldü. Yangına müdahale eden ekipler, içeride mahsur kalan kimse olmadığını belirledi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 21:14
Bahçelievler'de Çatı Katında Yangın: Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Bahçelievler'de Yangın Olayı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, Zafer Mahallesi Devran Sokak'ta yer alan 4 katlı bir binanın çatı katında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek müdahale etti. İhbar üzerine, bir kişinin içeride mahsur kaldığı bildirildi. Bu nedenle, Bahçelievler ve çevre ilçelerden ekiplere ek olarak ambulans da gönderildi.

Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda, kapalı durumda olan daireye girildi ve yangın kısa sürede söndürüldü. İyi haber olarak, içeride mahsur kalan herhangi bir kişiye rastlanmadığı bildirildi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Yangın sonrası binaya gelen İGDAŞ görevlileri, tedbir amacıyla kısa süreliğine doğal gaz akışını keserek gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırırken, yangın çıkan dairede ikamet edenlerin başka bir adreste misafirlik yaptığına dair bilgiler edindi.

Yangının Etkileri

Yangın sonucunda dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Olayın ardından yetkililer, yangının nedeni hakkında detaylı inceleme başlattı.

Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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