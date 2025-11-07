Bahçelievler'de engelli pazarcıya 'dolandırıcılık' soruşturması

Olayın detayları

İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki Bahçelievler Yenibosna Cuma Pazarı’nda, müşterilerin özenle seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip yerine hazırladığı farklı ürünleri verdiği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansımıştı. Kısa sürede geniş yankı uyandıran görüntüler üzerine Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan denetimde, vatandaşı yanıltarak hileli satış yaptığı tespit edilen pazarcının tezgahı 1 hafta süreyle kapatıldı ve satıcıya 3 bin 541 lira idari para cezası uygulandı. Zabıtalar, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla tezgâha "Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmasından dolayı belediyemiz tarafından kapatılmıştır" yazılı bir pankart astı.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından yeni bir adım atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mevzuat gereği resen soruşturma açtı. Savcılık dosyasında, "Bir vatandaşın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verildiğinin görülmesi üzerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158/1-h maddesi kapsamında 'ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Vatandaş ve esnafın tepkisi

Pazardaki diğer esnaf ve alışveriş yapanlar olaya tepki gösterdi, belediyenin denetimlerinden memnuniyetlerini dile getirdi. Esnaf Zafer Pazarcı, "Esnafın hepsi bir değil, beş parmağın beşi bir değil. Esnafımızın geneli dürüst. Bu tür kişiler tüm pazarcıların itibarını zedeliyor. Üç kuruş eksiğine de satabilirdi, yaptığını doğru bulmuyorum. Belediyenin denetimleri yeterli, sonuçta herkesi 24 saat takip edemez. Esnafla belediye adeta aile gibi olmuş zaten" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Yeliz Çetinkaya, "Pazara özellikle market yerine onları desteklemek için geliyoruz ama böyle bir olay çok üzücü. Üstelik bunu bir engelli vatandaşın yapması daha da düşündürücü" dedi. Mustafa Uslu, "Bu tamamen vatandaşı kandırmak. Ben de bir kere alışveriş yapmıştım, söylediği fiyatla davranışı birbirini tutmadı. Vatandaş parasını veriyor, kandırılmak istemiyor" ifadelerini kullandı. Ayşegül Çiçek ise cezai uygulamanın caydırıcı olabileceğini belirterek belediyenin müdahalesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Belediye Başkanı'ndan açıklama

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pazar yerleri, vatandaşımızın güvenle alışveriş yapacağı alanlardır. Hileli satış yapan kim olursa olsun, gerekli cezai işlem tereddütsüz uygulanır. Bizim görevimiz hem dürüst esnafımızı korumak hem de vatandaşımızın hakkını savunmaktır. Bahçelievler’de kimse vatandaşın emeğiyle, alın teriyle oynayamaz ancak vatandaşın hakkını da yiyemez" ifadelerini kullandı.

