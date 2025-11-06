Bahçelievler'de hafriyat kamyonu yayaya çarptı

Kaza ve müdahale

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bahçelievler Latin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araçlar için yeşil ışık yandığında yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye 34 YD 2623 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; çevrede güvenlik önlemi alındı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ifadesi ve kaza anı

Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. Olayı anlatan sürücü Yüksel Bahtiyar şöyle konuştu: "Bana yeşil yanıyordu, yayaya kırmızı yanıyordu. 3-4 kişi bekliyordu burada, öbürleri beklerken arkadaş atladı yola. Yayaya kırmızı yandığı halde atladı, yaya geçidinden de geçmedi. Durum böyle."

BAHÇELİEVLER'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA HAFRİYAT KAMYONU ÇARPTI