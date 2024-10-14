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Bahçelievler'de İETT Otobüsü Ağaca Çarptı: 7 Yaralı

Bahçelievler'de meydana gelen kazada, İETT otobüsü ağaca çarparak 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay anı görüntülendi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 10:38
Bahçelievler'de İETT Otobüsü Ağaca Çarptı: 7 Yaralı

Bahçelievler'de İETT Otobüsü Kazası

Bahçelievler'de meydana gelen İETT otobüsü kazasında 7 kişi yaralandı. Olay, İzzettin Çalışlar Caddesi'nde saat 15:30 sularında gerçekleşti. Otobüs, sürücü A.K. Keskin idaresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarptı.

Olayın Detayları

Kazanın hemen ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği noktada otobüse hasar oluştu ve polis ekipleri yolu kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Yaralıları kurtaranlardan biri olan Uğur Kuşçu, "Kaza, otobüs durağının hemen yanında oldu. Arkadan sıkıştıran hiçbir araç yoktu, otobüs direkt olarak ağaca çarptı. Allah'tan çocuklar içeride değildi" diyerek olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Şu an için ekipler, otobüsün kaldırılması ve çevre temizliği ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kayıtta, İETT otobüsünün sağ şeritte ilerlerken birden yol kenarındaki ağaca çarptığı ve çevrede bulunanların yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

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